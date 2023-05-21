24 Канал собрал все главные события этого дня. Что произошло на передовой, в тылу и на международной арене этого дня – читайте дальше.
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Украина в течение 452 дней противостоит полномасштабному вторжению России. Агрессор наносит массированные удары по нашим территориям, а Вооруженные Силы отбивают атаки врага.
24 Канал собрал все главные события этого дня. Что произошло на передовой, в тылу и на международной арене этого дня – читайте дальше.
Читайте также Массированная атака дронами, визит Зеленского в Японию: хронология 451 дня войны