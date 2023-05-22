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Заметьте ВСУ двигаются к окружению Бахмута, партнеры делают шаги по F-16: хронология 452 дня войны


Потери России за 22 мая 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ