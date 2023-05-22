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Заметьте ВСУ двигаются к окружению Бахмута, партнеры делают шаги по F-16: хронология 452 дня войны

8:39 Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что Россия атаковала Днепропетровскую область, чтобы "измерить", с каких сторон регион может быть уязвимым. Оккупанты, вероятно, хотят найти недостаточно защищенные от прилетов места.

8:37 Воздушные силы ВСУ подтвердили, что в конце суток 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области "отрицательный взлет" получил российский Су-35. Военные уточняют обстоятельства падения российского самолета.

8:31 Россия атаковала военные и инфраструктурные объекты города Днепр 16 ракетами разных типов и 20 ударными дронами Shahed-136/131. То есть Кремль выпустил: 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря;

5 крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 по разным направлениям – Азовского моря и Курской области;

2 баллистические ракеты "Искандер-М" – из оккупированного Крыма;

5 зенитных управляемых ракет С-300 – с оккупированной территории Запорожской области;

20 иранских ударных дронов Shahed-136/131 – с южного и северного направлений. Наши силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг" уничтожили четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа Shahed.

7:42 Россия потеряла на войне в Украине за последние сутки 720 оккупантов и один самолет. С начала полномасштабного вторжения – 203 880 единиц личного состава.



Потери России за 22 мая 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

7:34 В Днепропетровской области в ночь на 22 мая Воздушное командование "Восток" сбило 15 дронов и 4 крылатые ракеты. К сожалению, есть прилеты. Так, оккупанты: ранили 27-летнего мужчину – он в больнице в состоянии средней тяжести;

повредили несколько зданий спасательного подразделения – возникли два пожара, которые уже потушили;

уничтожили более 10 грузовых и легковых автомобилей, столько же единиц спецтехники – повреждены;

побили 25 частных машин и 2 автобуса;

попали по частному предприятию в Днепре – там изуродовали 3 здания;

зацепили 3 частных дома и 9 многоквартирных, а также детсад, магазины и админздания;

разбили 6 авто. Кроме того, в Илларионовской общине Синельниковского района упал дрон и там нашли обломки ракеты. В результате пострадали 7 человек. В больницу попали женщины 52 и 70 лет.

7:23 Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден еще не принял окончательное решение, будут ли США передавать истребители F-16 Украине. Однако Салливан объяснил, что, исходя из денег, которые выделил Конгресс, есть много других приоритетов в отношении систем, которые можно предоставить. Поэтому, возможно, США больше сосредоточатся на передаче третьей стороной.

7:01 Пропагандисты написали, что в Симферополе вроде бы произошел подрыв линии энергоснабжения. Вечером 21 мая жители остались без света. Энергетики тут же начали ремонт.

6:30 В Американском Институте изучения войны объяснили, что ВСУ возобновили тактическую инициативу вокруг Бахмута, поэтому россиянам понадобится подкрепление. Более того, это может привести к тактическому окружению сил ЧВК "Вагнера" в городе.

6:16 В Генштабе ВСУ сообщили, что на сутки произошло 37 боевых столкновений на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где враг продолжает сосредоточивать основные усилия. Кроме того, известно, что: Россия сократила срок подготовки личного состава из числа осужденных к 10 дням. Их базовый лагерь развернут в Старобельском районе Луганской области. Туда привезли из России ориентировочно 1000 человек;

авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также 7 – по его зенитно-ракетным комплексам;

ВСУ уничтожили 3 вражеских разведывательных дрона разного типа, а также 5 ударных;

подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять районов сосредоточения личного состава, два состава боеприпасов, три артиллерийских подразделения на огневых позициях, два пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель россиян.

4:41 Во время массированной воздушной тревоги в Украине Россия атаковала Днепропетровскую область по разным видам дальнобойного вооружения: ракетам Х-22, Х-101/555 и "Шахедам". В местном ОВА подчеркнули, что Силы обороны свою работу выполнили.

2:34 В селе Головчине Белгородской области России вспыхнул пожар. Это случилось якобы после "атаки беспилотника". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что якобы снаряд "сбросили" на здание администрации села и там загорелась крыша. РосСМИ писали, что якобы пожар уже локализован. Пострадавших традиционно "нет".

00:54 Украинские Силы противовоздушной обороны вечером 21 мая могли сбить вражеский самолет Су-35. Он минуснулся над Черным морем, когда летел бомбить Херсон. Начальник пресс-службы в Силах обороны Херсона Дмитрий Плетенчук написал: "Зрелище со сбитым "аналоговнетным" Су-35 было невероятным. ПВО – Сила! Вечер стал интереснее". Однако впоследствии он почему-то удалил сообщение.