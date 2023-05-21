Зокрема, про це в ефірі телемарафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що сезон "бавовни" для окупантів неминучий.

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Деталі вибуху

Видання "РБК-Україна" повідомило, що 20 травня в окупованому Криму поблизу Севастополя пролунав вибух на аеродромі "Кача". В результаті цього було пошкоджено ворожий вертоліт Мі-8.

Звісно, що пропагандисти, як завжди, все заперечили. Росіяни кажуть, що "жодного вибуху звичайно не було". Водночас намагаються заспокоїти населення та виправдовуються, що протягом доби в Севастополі нібито були лише навчальні стрільби спецслужб та планове знищення авіабомби часів Другої світової.

Ми продовжуємо говорити про те, що сезон "бавовни" неминучий. Вона квітне і вона поширюється всією територією, яка готується до звільнення,

– наголосила Гуменюк в ефірі.

Додамо, що на цьому аеродромі дислокується 318 окремий змішаний авіаційний полк. Крім того, після вибуху в найближчих населених пунктах окупанти посилили фільтраційні заходи.

"Диверсія" у Криму: коротко