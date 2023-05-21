Зокрема, про це в ефірі телемарафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що сезон "бавовни" для окупантів неминучий.
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Деталі вибуху
Видання "РБК-Україна" повідомило, що 20 травня в окупованому Криму поблизу Севастополя пролунав вибух на аеродромі "Кача". В результаті цього було пошкоджено ворожий вертоліт Мі-8.
Звісно, що пропагандисти, як завжди, все заперечили. Росіяни кажуть, що "жодного вибуху звичайно не було". Водночас намагаються заспокоїти населення та виправдовуються, що протягом доби в Севастополі нібито були лише навчальні стрільби спецслужб та планове знищення авіабомби часів Другої світової.
Ми продовжуємо говорити про те, що сезон "бавовни" неминучий. Вона квітне і вона поширюється всією територією, яка готується до звільнення,
– наголосила Гуменюк в ефірі.
Додамо, що на цьому аеродромі дислокується 318 окремий змішаний авіаційний полк. Крім того, після вибуху в найближчих населених пунктах окупанти посилили фільтраційні заходи.
"Диверсія" у Криму: коротко
- Зранку 18 травня у селі Чистеньке, що неподалік Бахчисараю, на залізниці пролунали вибухи.
- Російська окупаційна так звана "влада" заявила, що через інцидент призупинили рух потяги Сімферополь – Севастополь. Мешканців перевозили автобусами.
- Вороги відразу нібито визначили "причину" вибухів – це "сторонні особи, які втрутились в роботу залізничного транспорту".
- В українській розвідці заявили, що таке явище в Криму є "цілком природним". Ба більше, подібні випадки там можуть повторюватися, поки півострів не буде звільнений.
- У розвідці також зазначили, що, ймовірно, по тих коліях провозять також зброю, боєкомплект, бронетехніку і всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України, щоб вбивати цивільних мирних українців і наших захисників.