Цей інцидент в ефірі телемарафону прокоментував представник ГУР Андрій Юсов. За його словами, таке явище є "цілком природним".

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Що ворог перевозив цією залізницею

За даними пропагандистів, внаслідок вибуху у селі Чистеньке 8 вагонів потяга, який перевозив зерно, зійшли з рейок. При чому 5 вагонів "прилягли відпочити".

Юсов стверджує, що окупанти використовували цю залізницю також і для перевезення зброї, яку відправляли на війну проти України.

По тих самих коліях перевозять, напевно, і інші речі, але зокрема зброю, БК, бронетехніку і всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України, щоб вбивати цивільних мирних українців і українських захисників. Тому цілком природно, що ці колії не витримали, стомились і тепер на деякий час не функціонують,

– сказав представник ГУР.

Він також припустив, що схожі випадки можуть повторюватися у Криму, поки півострів не буде звільнений.

"Можемо констатувати, що нормальна інфраструктура запрацює тоді, коли Крим повернеться до України, поки там російські терористи спокою там не буде", – підкреслив Юсов.

У Криму підірвали залізницю: коротко