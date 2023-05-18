Этот инцидент в эфире телемарафона прокомментировал представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, такое явление является "совершенно естественным".

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Что враг перевозил по этой железной дороге

По данным пропагандистов, в результате взрыва в селе Чистенькое 8 вагонов поезда, перевозившего зерно, сошли с рельсов. Причем 5 вагонов "прилегли отдохнуть".

Юсов утверждает, что оккупанты использовали эту железную дорогу также и для перевозки оружия, которое отправляли на войну против Украины.

По тем же путям перевозят, наверное, и другие вещи, но в частности, оружие, БК, бронетехнику и все другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины, чтобы убивать гражданских мирных украинцев и украинских защитников. Поэтому вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь на время не функционируют.

– сказал представитель ГУР.

Он также предположил, что подобные случаи могут повторяться в Крыму, пока остров не будет освобожден.

"Можем констатировать, что нормальная инфраструктура заработает тогда, когда Крым вернется в Украину, пока там российские террористы покоя там не будет", – подчеркнул Юсов.

В Крыму взорвали железную дорогу: коротко