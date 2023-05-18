На этот счет Главное управление разведки также призвало украинцев не публиковать фото и видео применения БПЛА, а также снимки с производства. Это необходимо для более эффективного уничтожения врага.
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Граждане могут помочь военным изгнать врага из страны
Для наиболее эффективного уничтожения врагов и скорейшей деоккупации украинских территорий, Главное управление разведки Министерства обороны Украины обращается с призывом – приостановить публикацию любых фото и видео материалов, сделанных с помощью БПЛА и их применения без соответствующих согласований,
– говорится в сообщении.
Кроме того, разведка просит не обнародовать текстовые, фото и видеосообщения, касающиеся времени, места и особенностей работы и производства беспилотников.
Отмечают, что нерушимое единство и слаженность действий общества и армии Украины во время войны уже неоднократно показали способность оказывать эффективное сопротивление агрессивному врагу, вводить вражеские войска в заблуждение и, наконец, наносить захватчикам тяжелые потери. Итак, пора сделать это единство критическим.
"В настоящее время Украине нужна тотальная тишина о нашей работе в воздухе, чтобы выгнать врага с нашей земли", – подчеркнули в разведке.
Что предшествовало
- В инстаграме видео с ущербом ракет, которые 16 мая выпустила Россия, показала телеведущая Ксения Мишина. После обвинений, она жестко ответила на упреки.
- Также подобное видео выложила Инна Воронова – блоггер и экс-жена скандально известного Юрия Чернецкого, которого подозревают в сбыте наркотиков. Впоследствии она удалила его, но видео успело оказаться в российских телеграм-каналах.
- Также видео работы ПВО появилось с онлайн камер, работавших в Киеве. СБУ сейчас заблокировала их работу.