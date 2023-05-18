На этот счет Главное управление разведки также призвало украинцев не публиковать фото и видео применения БПЛА, а также снимки с производства. Это необходимо для более эффективного уничтожения врага.

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Граждане могут помочь военным изгнать врага из страны

Для наиболее эффективного уничтожения врагов и скорейшей деоккупации украинских территорий, Главное управление разведки Министерства обороны Украины обращается с призывом – приостановить публикацию любых фото и видео материалов, сделанных с помощью БПЛА и их применения без соответствующих согласований,

– говорится в сообщении.

Кроме того, разведка просит не обнародовать текстовые, фото и видеосообщения, касающиеся времени, места и особенностей работы и производства беспилотников.

Отмечают, что нерушимое единство и слаженность действий общества и армии Украины во время войны уже неоднократно показали способность оказывать эффективное сопротивление агрессивному врагу, вводить вражеские войска в заблуждение и, наконец, наносить захватчикам тяжелые потери. Итак, пора сделать это единство критическим.

"В настоящее время Украине нужна тотальная тишина о нашей работе в воздухе, чтобы выгнать врага с нашей земли", – подчеркнули в разведке.

Что предшествовало