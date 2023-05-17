Спикер Артём Дехтяренко сообщил 17 мая, что этот вопрос решили киберспециалисты Службы безопасности Украины. Известно, что камеры принадлежали коммерческим структурам столицы.
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Что известно о блокировке работы онлайн-камер
Киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны,
– заявили в СБУ.
Артем Дехтяренко рассказал, что по данным следствия:
- обнаруженные видеокамеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур;
- доступ к отснятым файлам был открыт для широкого круга "пользователей", выложивших видео ночной атаки на Киев в общем доступе в ютуб.
"Получившуюся таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных воздушных ударов по столице Украины", – пояснили в СБУ.
СБУ разоблачила 6 блоггеров, снимавших работу ПВО
Служба безопасности Украины разоблачила блоггеров, которые снимали работу украинского ПВО в ночь на 16 мая, когда Россия нанесла массированный удар по Киеву. Речь идет о шести лицах.
В ночь на 16 мая они провели несанкционированную фото- и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны и разместили соответствующие материалы в соцсетях,
– рассказал Дехтяренко.
По его данным, фигуранты зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Так они могли раскрыть местоположение и специфику работы нашей противовоздушной обороны. Ведь буквально через несколько минут эти видео "подхватили" многочисленные телеграм-каналы, российские пропагандистские паблики. Среди них были и интернет-ресурсы, которые контролируют спецслужбы России.
Блоггеры, разоблаченные СБУ / Фото Службы безопасности Украины
Следователи Службы безопасности Украины:
- во время неотложных следственных действий на дому у фигурантов изъяли мобильные телефоны и компьютеры, которые они использовали для распространения запрещенного контента;
- зарегистрировали уголовное производство за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения.
Им грозит до 8 лет тюрьмы.
Артем Дехтяренко рассказал о разоблачении блогеров и заблокированных онлайн-камерах: смотрите видео