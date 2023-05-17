Речник Артем Дехтяренко повідомив 17 травня, що це питання вирішили кіберфахівці Служби безпеки України. Відомо, що камери належали комерційним структурам в столиці.

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Що відомо про блокування роботи онлайн-камер

Кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони,

– заявили в СБУ.

Артем Дехтяренко розповів, що за даними слідства:

виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур;

доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола "користувачів", які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в ютуб.

"Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України", – пояснили в СБУ.

СБУ викрила 6 блогерів, які знімали роботу ППО

Служба безпеки України викрила блогерів, які знімали роботу української ППО у ніч проти 16 травня, коли Росія завдала масованого удару по Києву. Мовиться про шістьох осіб.

У ніч на 16 травня вони здійснили несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони та розмістили відповідні матеріали у соцмережах,

– розповів Дехтяренко.

За його даними, фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Так вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи нашої протиповітряної оборони. Адже буквально за декілька хвилин ці відео "підхопили" численні телеграм-канали, російські пропагандистські пабліки. Серед них були й інтернет-ресурси, які контролюють спецслужби Росії.

Блогери, яких викрила СБУ / Фото Служби безпеки України

Слідчі Служби безпеки України:

під час невідкладних слідчих дій вдома у фігурантів вилучили мобільні телефони та комп'ютери, які вони використовували для поширення забороненого контенту;

зареєстрували кримінальне провадження за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

Їм загрожує до 8 років тюрми.

Артем Дехтяренко розповів про викриття блогерів та заблоковані онлайн-камери: дивіться відео

Зверніть увагу! Росія вдарила по Києву в ніч проти 16 травня. Окупанти випустили по Україні шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", дев'ять крилатих ракет "Калібр" та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М"). Також атакували шістьма "Шахедами" та проводили розвідку дронами "Орлан-10", SuperCam. Валерій Залужний повідомив, що Повітряні сили ЗСУ збили всю ворожу зброю. Згодом у Повітряних силах повідомили, що "Кинджали" летіли на Київ.