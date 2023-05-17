Речник Артем Дехтяренко повідомив 17 травня, що це питання вирішили кіберфахівці Служби безпеки України. Відомо, що камери належали комерційним структурам в столиці.
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Що відомо про блокування роботи онлайн-камер
Кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони,
– заявили в СБУ.
Артем Дехтяренко розповів, що за даними слідства:
- виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур;
- доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола "користувачів", які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в ютуб.
"Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України", – пояснили в СБУ.
СБУ викрила 6 блогерів, які знімали роботу ППО
Служба безпеки України викрила блогерів, які знімали роботу української ППО у ніч проти 16 травня, коли Росія завдала масованого удару по Києву. Мовиться про шістьох осіб.
У ніч на 16 травня вони здійснили несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони та розмістили відповідні матеріали у соцмережах,
– розповів Дехтяренко.
За його даними, фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Так вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи нашої протиповітряної оборони. Адже буквально за декілька хвилин ці відео "підхопили" численні телеграм-канали, російські пропагандистські пабліки. Серед них були й інтернет-ресурси, які контролюють спецслужби Росії.
Блогери, яких викрила СБУ / Фото Служби безпеки України
Слідчі Служби безпеки України:
- під час невідкладних слідчих дій вдома у фігурантів вилучили мобільні телефони та комп'ютери, які вони використовували для поширення забороненого контенту;
- зареєстрували кримінальне провадження за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.
Їм загрожує до 8 років тюрми.
Артем Дехтяренко розповів про викриття блогерів та заблоковані онлайн-камери: дивіться відео