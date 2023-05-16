В ночь на 16 мая российские оккупанты обстреливали Киев крылатыми ракетами и беспилотниками. К счастью, все воздушные цели врага ликвидировала наша ПВО, однако ложка дегтя в этой истории – видео от Инны Вороновой, которая решила снять на камеру работу систем противовоздушной обороны

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Извинения от Вороновой

Как отметила блогерша, она совершила очень необдуманный поступок и когда ей об этом сказали, она сразу удалила видео.

Я хочу попросить прощения у Украины и украинского народа. Простите меня, пожалуйста. Я совершила необдуманный поступок. Я очень сильно испугалась. Выложила видео, была с детьми дома. Даже не знала, что происходит. После первого комментария я поняла, что нельзя выкладывать, поэтому я удалила ролик,

– сказала Воронова.

Также она констатировала, что уже сейчас понимает, что публикация этого видео могла иметь негативные последствия. Вместе с тем, по ее словам, она любит Украину и желает Вооруженным Силам победы над агрессором.

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