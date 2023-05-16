У ніч проти 16 травня російські окупанти обстрілювали Київ крилатими ракетами та безпілотниками. На щастя, усі повітряні цілі ворога ліквідувала наша ППО, однак ложкою дьогтю в цій історії є відео від Інни Воронової, яка вирішила зняти на камеру роботу систем протиповітряної оборони.

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Вибачення від Воронової

Як зазначила блогерка, вона зробила дуже необдуманий вчинок і коли їй про це сказали, то вона одразу видалила відео.

Я хочу попросити пробачення в України та українського народу. Вибачте мені, будь ласка. Я зробила необдуманий вчинок. Я дуже сильно злякалась. Виклала відео, була з дітьми вдома. Навіть не знала, що відбувається. Після першого коментаря я зрозуміла, що не можна викладати, тому я видалила ролик,

– сказала Воронова.

Також вона констатувала, що уже зараз усвідомлює, що публікація цього відео могла мати негативні наслідки. Разом з тим, за її словами, вона любить Україну та бажає Збройним Силам перемоги над агресором.

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Дружина наркодилера