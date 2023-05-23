У вівторок, 23 травня, Україна відзначає День морської піхоти. Варто сказати, що саме завдяки морпіхам наша держава відбила острів Зміїний в окупантів, героїчно тримала оборону Маріуполя упродовж тривалого часу та здійснила інші важливі операції на полі бою.

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Про створення Корпусу

Президент заакцентував на тому, що українці завжди пам'ятатимуть ту ціну, що заплатила наша держава у цій війні проти агресора. Він відзначив роботу певних бригад та батальйонів Військово-морських сил, а потім розповів про важливе рішення – створення Корпусу морської піхоти.

Маю честь оголосити, що ухвалено рішення значно збільшити потенціал української морської піхоти – створити Корпус морської піхоти. Держава робитиме все для розвитку важливого, міцного роду військ. Для оснащення нашої піхоти сучасною зброєю, технікою та для створення нових бригад морської піхоти України,

– заявив глава держави.

Очевидно, це рішення означає розширення діяльності морських піхотинців, збільшення їхнього особового складу та загалом – потужне посилення обороноздатності нашої армії.

Промова Зеленського до Дня морської піхоти: дивіться відео (про створення Корпусу з 04:30)

Історія морської піхоти України

Зазначимо, що в Генеральному штабі привітали захисників з Днем морської піхоти. Також там опублікували ролик, який розповідає історію цього роду військ.

Відео презентує цікаві факти про історичний розвиток та становлення морської піхоти як унікального роду військ протягом останнього тисячоліття – від античності до сьогодення,

– йдеться у джерелі.

Як розвивалась морська піхота в Україні: дивіться відео

Додамо наостанок, що 23 травня український президент також відвідав лінію фронту на Сході нашої держави. Власне, він зустрівся з військовими, що боронять, зокрема, Мар'їнку та Вугледар. Президент привітав їх зі святом та нагородив відзнаками.