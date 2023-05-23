Український лідер опублікував відповідні фото та подякував бійцям морської піхоти за службу.

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Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну,

– повідомив президент.

Зеленський нагородив морських піхотинців / Фото ОП

"Ворог відчуває міць воїнів"

Морські піхотинці, як наголосив глава держави, підготовлені до дій на суші, з моря та з повітря, успішно виконують складні завдання.

"Мотивовані, сильні, відважні. Ворог потужно відчуває міць наших воїнів. Дякую, що бороните рідну землю! Завжди пам'ятатимемо героїв, які віддали життя заради майбутнього нашої держави. Слава морській піхоті України! Слава Україні!", – зазначив президент.

Зеленський відзначив високу підготовленість бійців / Фото ОП

День морської піхоти в Україні щороку відзначають 23 травня.

У День морської піхоти України 23 травня миколаївські морпіхи підняли свій прапор біля будівлі міськради.

Підняття прапора біля міськради Миколаєва / Фото Суспільне

До вітань морських піхотинців долучився також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, опублікувавши потужний ролик роботи бійців.

Дякую українським морпіхам за професійність, стійкість та витривалість. Ви мужньо бороните нашу державу від російських окупантів, виконуючи найскладніші завдання на землі, на морі та у повітрі. Вірні завжди! З Днем морської піхоти України!,

– зазначив головнокомандувач .