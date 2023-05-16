Про це 24 Каналу повідомив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. За його словами, єдина людина, яка здатна усунути Путіна, – це його найближчий соратник і "гаманець" Юрій Ковальчук.

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"Путін для нього корисний інструмент у здійсненні його божевільної мети – знищення Заходу. Тепер він, як розумна людина, зрозумів, що інструмент не працює і знищення Заходу на найближчу перспективу треба як мінімум відтермінувати", – сказав Піонтковський.

Зверніть увагу! Юрій Ковальчук – російський підприємець, основний акціонер і колишній голова ради директорів банку "Росія". Він є співзасновником сумнозвісного кооперативу "Озеро", яке об'єднує людей, що підтримують політику російського диктатора. Ковальчука називають "гаманцем" Путіна, контролером його фінансів.

Хто ще зацікавлений в усуненні Путіна

Публіцист наголосив, що натепер перед Ковальчуком постає проблема воєнної поразки Росії та втрата його влади. До союзників "гаманця" Путіна належать генерали Сергій Суровікін і Михайло Мізінцев, а також засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Прігожин.

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"Проєкт Прігожина – одна з творчих ідей Ковальчука. Я думаю, що Прігожин радиться і з Ковальчуком. Загалом у них дозрів момент, щоб сказати Путіну, що треба щось вирішувати", –додав Піонтковський.

Можливі варіанти усунення Путіна

На думку публіциста, є два варіанти усунення Путіна. "М'який" варіант – товариш Путін припустився низки серйозних помилок в "українському питанні" і літаком вирушив у тибетський монастир на лікування.

"Жорсткий" варіант лаконічніший – Путін втомився, упав і помер.

Піонтковський наголосив, що для усунення Путіна лишився тільки поштовх, адже очільник Кремля не має жодних фанатів, крім божевільних бабусь.

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