Про це 24 Каналу розповів гендиректор інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко. Він зазначив, що люди гуртуються довкола переможця. Але з перемогами у Путіна "напряженка" – за 11 місяців їх і не було.

Звернуть увагу Кремль намагається переконати росіян, що триває не загарбницька, а "вітчизняна" війна, – ISW

Росіяни повторюють наративи пропагандистів, а не Путіна

На його думку, в країні-агресорці намагаються вигадувати якісь перемоги типа "взятия Соледара". Але населення Росії не розуміє, що буде далі.

Єдина система, яка працює в них, – це телевізор. Це єдиний механізм, який скріплює все те, що може розпастися. Це вже навіть не пропаганда – це дресування населення і воно дресується активно, адже це триває вже 20 років,

– зауважив він.

Гендиректор "Інтерфакс-Україна" вважає, що для росіян важливішим є не сам Путін, а пропагандисти Соловйов і Сімоньян.

"Це люди є "обличчям", "ротом", "очима" – всім, що завгодно режиму Путіна в очах людей. Люди повторюють їхні наративи, а не Путіна", – наголосив він.

В Кремлі можуть змінити владу через заколот: дивіться відео

В Росії є традиція "палацових переворотів"

Мартиненко припустив, що намагання Путіна зібрати залишки своєї минулої величі та впливовості ймовірно можуть завершитись якимось "палацовим переворотом".

"В російській імперії такої, як вона є, існує велика традиція "палацових переворотів" і боротьби з ними. Є шарфики, кувалди (вони зараз є модними), які можуть бути застосовані як проти чинного "государя", так і ним проти заколотників", – підкреслив він.

На його думку, навряд чи "еліти" зберуться і колективно вб'ють "царя".

Вони свого часу Распутіна вбити не змогли. Але навіть якщо вб'ють двійника Путіна, в Кремлі всі зрадіють і почнуть ділити владу,

– зауважив він.

Також Мартиненко висловився про долю власник ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина. За його словами, він або стане реальним керівником Росії, або його вб'ють.

Що відбувається в Росії: останні новини