Про це заявили в американському Інституті вивчення війни. Аналітики зробили аналіз заяви Путіна з нагоди відзначення 80-ї річниці прориву радянською армією нацистської блокади Ленінграда.

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Кремль намагається переконати росіян, що триває "вітчизняна" війна

На думку аналітиків, виступ Путіна мав символічне значення для внутрішньої російської аудиторії. Диктатор заявив, що радянські війська перемогли "геноцид Ленінграда" нацистською Німеччиною, і провів порівняння з тим, як сучасна Росія бореться з “українськими неонацистами” на Донбасі, де Путін раніше звинуватив Україну в проведенні геноциду, щоб виправдати своє вторгнення у 2022 році.

Ймовірно, Путін прагне сформувати інформаційний простір з часом, щоб відновити підтримку вторгнення та ведення тривалої війни, відновлюючи наративи про "українських неонацистів" і "геноцид росіян" до 24 лютого,

– зазначили в ISW.

Аналітики наголосили, що промова Путіна показала, що він залишається невпевненим у своїй здатності суттєво формувати російський інформаційний простір, впливаючи на росіян. Диктатор повторив риторику Кремля, яка брехливо стверджує, що Росія розпочала війну в Україні, щоб буцімто захистити жителів Донбасу від "неонацистів", які "захопили контроль над українським урядом у 2014 році".

Безглуздість звернення Путіна

Раніше російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко заявив, що Владімір Путін 18 січня зробив чергове звернення. За його словами, кремлівський диктатор може говорити все що завгодно, але у нього немає жодних ресурсів, щоб щось змінити в цій війні.

"Я думаю, що заяви Путіна – це не гарно і не погано, це ніяк. Але те, що каже Путін – це інформаційний привід, ми повинні реагувати, це наша журналістська доля. Це як датчик руху", – вважає Яковенко.