Об этом заявили в Институте изучения войны. Аналитики сделали анализ заявления Путина по случаю 80-летия прорыва советской армией нацистской блокады Ленинграда.

Обратите внимание Ожидали драму, увидели неуверенность: в ISW проанализировали последние речи Путина

Кремль пытается убедить россиян, что продолжается "отечественная" война

По мнению аналитиков, выступление Путина имело символическое значение для внутренней российской аудитории. Диктатор заявил, что советские войска победили "геноцид Ленинграда" нацистской Германией и провел сравнение с тем, как современная Россия борется с "украинскими неонацистами" на Донбассе, где Путин ранее обвинил Украину в проведении геноцида, чтобы оправдать свое вторжение в 2022 году.

Вероятно, Путин стремится сформировать информационное пространство со временем, чтобы восстановить поддержку вторжения и ведения длительной войны, возобновляя нарративы об "украинских неонацистах" и "геноциде россиян" до 24 февраля,

– отметили в ISW.

Аналитики подчеркнули, что речь Путина показала, что он остается неуверенным в своей способности существенно формировать российское информационное пространство, влияя на россиян. Диктатор повторил риторику Кремля, которая лживо утверждает, что Россия начала войну в Украине, чтобы защитить жителей Донбасса от "неонацистов", которые "захватили контроль над украинским правительством в 2014 году".

Бессмысленность обращения Путина

Ранее российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко заявил, что Владимир Путин 18 января сделал очередное обращение. По его словам, кремлевский диктатор может говорить все, что угодно, но у него нет никаких ресурсов, чтобы что-то изменить в этой войне.

"Я думаю, что заявления Путина – это не хорошо и не плохо, это никак. Но то, что говорит Путин – это информационный повод, мы должны реагировать, это наша журналистская судьба. Это как датчик движения", – считает Яковенко.