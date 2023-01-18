Об этом в эфире 24 Канала заявил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его мнению, судьба войны разрешается в трех других местах.

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"Я думаю, что заявления Путина – это не хорошо и не плохо, это никак. Но то, что говорит Путин – это информационный повод, мы должны реагировать, это наша журналистская судьба. Это как датчик движения", – считает Игорь Яковенко.

Три точки воздействия

По словам журналиста, судьба будущего решается в трех местах. Первое – это Киев, второе – Экономический форум в Давосе, где Владимир Зеленский и его команда организуют "план Маршалла" для восстановления Украины после войны.

И самая главная точка – "Рамштайн", где будут приниматься решения о новом этапе обеспечения Украины современным натовским вооружением,

– уверен оппозиционер.

По мнению Яковенко, это те места, где что-то действительно решается, к которым нужно присматриваться и от которых есть смысл ждать решительных перемен.

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Глупые идеи Путина

"А что касается Путина, он еще раз сказал о Степане Бандере, что есть какие-то нацисты в Украине, поэтому они были обязаны напасть. Весь тот бред, который он говорит уже год. В этом нет никакого значения", – пояснил оппозиционный журналист.

Игорь Яковенко считает, что озвученная Шойгу идея начать реформы армии во время войны странная. Это все равно, что начать переодеваться во время потасовки.

Идет боксерский поединок, а человек нагибается и пытается сменить обувь, не прекращая боя. Что произойдет в этом случае, можно только догадываться,

– пошутил журналист.

По его словам, заявления Шойгу, о том, что российская армия в будущем составит 1,5 миллиона человек, также не имеют никакого значения.

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