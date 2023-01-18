Про це в ефірі 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. На його думку, доля війни вирішується в трьох інших місцях.

До теми Путін готується до тривалої війни: у НАТО назвали ознаки.

"Я думаю, що заяви Путіна – це не гарно і не погано, це ніяк. Але те, що каже Путін – це інформаційний привід, ми повинні реагувати, це наша журналістська доля. Це як датчик руху", – вважає Ігор Яковенко.

Три точки впливу

За словами журналіста, доля майбутнього наразі вирішується в трьох місцях. Перше – це Київ, друге – Економічний форум у Давосі, де наразі Володимир Зеленський і його команда організовують "план Маршалла" для відновлення України після війни.

І найголовніша точка – "Рамштайн", де будуть прийматися рішення про новий етап забезпечення України сучасним натівським озброєнням,

– впевнений опозиціонер.

На думку Яковенка, це ті місця, де щось дійсно вирішується, до яких треба придивлятися і з приводу яких є сенс чекати рішучих змін.

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Дурні ідеї Путіна

"А щодо Путіна, він ще раз сказав про Степана Бандеру, що є якісь нацисти в Україні, тому вони були зобов'язані напасти. Вся та маячня, яку він говорить уже рік. Все це немає ніякого значення", – пояснив опозиційний журналіст.

Ігор Яковенко вважає, що озвучена Шойгу ідея розпочати реформи армії під час війни є дивною. Це все одно, що розпочати перевдягатися під час бійки.

Йде боксерський поєдинок, а людина нагинається і намагається змінити взуття не припиняючи бою. Що відбудеться у цьому випадку, можна лише здогадуватися,

– пожартував журналіст.

За його словами, заяви Шойгу, про те що російська армія в майбутньому становитиме 1,5 мільйона людей також не мають жодного значення.

Плани Путіна щодо війни в Україні