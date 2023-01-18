Про це у авторському влозі на своєму каналі повідомив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він додав, що стаття повністю повторює риторику Путіна та є жахаючою для Заходу.

До теми Медведчук написав статтю про Україну та інтереси Росії: який меседж просуває.

"Написано, що якщо Захід не кине Україну і не припинить нам допомагати, то він є винуватцем того, що світ спливає до ядерної війни та конфлікту", – пояснив Жданов.

Вимагання процесу розрядки

На думку військового експерта, основна суть статті – "Здавайтеся, Росія переможе".

Україна з Росією – це вірний варіант, Україна із Заходом – це не правильний варіант і неправильна Україна,

– деталізував Жданов.

За словами військового експерта, ще одне надсилання статті – вимога розпочати процес розрядки в обмін на відсутність ядерної війни.

"Процес розрядки – це перемовини з Росією з урахуванням інтересів Росії. А інтереси Росії – Україна роззброюється, не вступає до НАТО і дрейфує поступово в бік Росії", – повідомив Жданов.

На думку експерта, така ідея – це ще одна пропозиція про перемир’я, зупинка на тій ситуації, яка наразі існує – окуповані території залишаються за Росією. При цьому Україна бере на себе зобов’язання нейтральності та роззброєння.

Які загрози статті Медведчука: дивитися відео

Загроза для Європи

"Ми знаємо плани Путіна – зібрати мільйонну армію і продовжити похід до західних кордонів України. Але це буде похід не до західних кордонів. Європейські політики розуміють, що це буде похід на всю Східну Європу, як мінімум", – вважає Олег Жданов.

Військовий експерт припустив, що "стара Європа" може почувати себе більш-менш спокійно, бо вони сподіваються, що зможуть домовитися з Путіним, як це було до початку війни.

Чергове ІПСО

Жданов додав, що Медведчук не забув закликати проросійські сили створити новий політичний рух, йти у владу і "завертати голоблі" України в бік Росії.

З моєї точки зору, нічого, крім чергової ІПСО проти України, ця стаття не несе. Спроба докричатися до Заходу? Ну хто такий Медведчук для західних політиків? Якщо ми в Україні його практично нівелювали в нуль,

– пояснив військовий експерт.

Олег Жданов також вважає, що проросійським силам ні на кого опиратися в електоральному полі.

"Електоральне поле, яке колись було у Партії регіонів або ОПЗЖ, сьогодні утюжать танки Росії, розстрілюють російські солдати. Тому я не думаю, що це може мати подальше політичні наслідки", – припустив військовий експерт.

Тому, на думку Олега Жданова, статтю Медведчука можна вважати лише черговим "голосом волаючого у пустелі".

Стаття Медведчука про Україну