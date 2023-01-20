Об этом 24 Каналу рассказал гендиректор информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. Он отметил, что люди сплачиваются вокруг победителя. Но с победами у Путина "напряженка" – за 11 месяцев их и не было.

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Россияне повторяют нарративы пропагандистов, а не Путина

По его мнению, в стране-агрессоре пытаются придумывать какие-то победы типа "взятие Соледара". Но население России не понимает, что будет дальше.

Единственная система, работающая у них, – это телевизор. Это единственный механизм, скрепляющий все то, что может распасться. Это уже даже не пропаганда – это дрессирование населения и оно дрессируется активно, ведь это длится уже 20 лет,

– заметил он.

Гендиректор "Интерфакс-Украина" считает, что для россиян важнее не сам Путин, а пропагандисты Соловьев и Симоньян.

"Это люди являются "лицом", "ртом", "глазами" – всем, что угодно режиму Путина в глазах людей. Люди повторяют их нарративы, а не Путина", – подчеркнул он.

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В России есть традиция "дворцовых переворотов"

Мартыненко предположил, что попытки Путина собрать остатки своего былого величия и влиятельности, вероятно, могут завершиться каким-то "дворцовым переворотом".

"В российской империи такой, как она есть, существует великая традиция "дворцовых переворотов" и борьбы с ними. Есть шарфики, кувалды (они сейчас модны), которые могут быть применены как против действующего "государя", так и им против мятежников" , – подчеркнул он.

По его мнению, вряд ли "элиты" соберутся и коллективно убьют "царя".

Они в свое время Распутина убить не смогли. Но даже если убьют двойника Путина, в Кремле все обрадуются и начнут делить власть,

– заметил он.

Также Мартыненко высказался о судьбе владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По его словам, он либо станет реальным руководителем России, либо его убьют.

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