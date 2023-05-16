Об этом 24 Каналу сообщил российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, единственный человек, способный устранить Путина, – это его ближайший соратник и "кошелек" Юрий Ковальчук.

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"Путин для него полезный инструмент в осуществлении его безумной цели – уничтожение Запада. Теперь он, как умный человек, понял, что инструмент не работает и уничтожение Запада на ближайшую перспективу нужно как минимум отложить", – сказал Пионтковский.

Обратите внимание! Юрий Ковальчук – российский предприниматель, основной акционер и бывший глава совета директоров банка "Россия". Он является соучредителем печально известного кооператива "Озеро", объединяющего людей, поддерживающих политику российского диктатора. Ковальчука называют "кошельком" Путина, контролером его финансов.

Кто еще заинтересован в устранении Путина

Публицист подчеркнул, что перед Ковальчуком встает проблема военного поражения России и потеря его власти. К союзникам "кошелька" Путина принадлежат генералы Сергей Суровикин и Михаил Мизинцев, а также основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

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"Проект Пригожина – одна из творческих идей Ковальчука. Я думаю, что Пригожин советуется и с Ковальчуком. В общем, у них созрел момент, чтобы сказать Путину, что нужно что-то решать", – добавил Пионтковский.

Возможные варианты устранения Путина

По мнению публициста, есть два варианта устранения Путина. "Мягкий" вариант – товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в "украинском вопросе" и самолетом отправился в тибетский монастырь на лечение.

"Жесткий" вариант более лаконичен – Путин устал, упал и умер.

Пионтковский подчеркнул, что для устранения Путина остался только толчок, ведь у главы Кремля нет никаких фанатов, кроме безумных бабушек.

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