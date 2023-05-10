Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, это может произойти после дальнейших успехов Вооруженных Сил Украины на фронте. Когда российская элита поймет, что все идет к катастрофе, они попытаются что-нибудь сделать.

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Путин часто теряется во время успешных действий со стороны ВСУ. Стоит вспомнить Харьковскую операцию, когда диктатор просто "засунул голову в песок". Он делал вид, что ничего не происходит и даже никак не смог прокомментировать контрнаступление украинской армии.

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Кто может быть преемником Путина

Как подчеркнул Галлямов, во время нового контрнаступления ВСУ Путин точно опять-таки растеряется. Тогда и элиты могут действовать. Сначала они попытаются договориться. Однако следует помнить, что их цель – не справедливость, а сохранение действующего режима.

В этот момент Путина не нужно будет бить по голове. Они просто придут и скажут: "ВВ, что будем делать? Плохая ситуация". Когда Путин разведет руками, они предложат собственный план. И попытаются убедить его привести преемника и уйти,

– отметил Галлямов.

По его мнению, преемником Путина могут быть многие из действующего режима. Главное для них, чтобы они не были достаточно токсичны для Украины и международного сообщества. Поэтому к власти могут попытаться довести премьер-министра Михаила Мишустина или мэра Москвы Сергея Собянина.

Украина готовит контрнаступление: коротко