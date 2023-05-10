Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов. За його словами, це може статися після подальших успіхів Збройних Сил України на фронті. Коли російська еліта зрозуміє, що все йде до катастрофи, вони спробують щось зробити.

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Путін часто губиться під час успішних дій з боку ЗСУ. Варто згадати Харківську операцію, коли диктатор "просто засунув голову в пісок". Він вдавав ніби нічого не відбувається і навіть ніяк не зміг прокоментувати контрнаступ української армії.

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Хто може бути наступником Путіна

Як наголосив Галлямов, під час нового контрнаступу ЗСУ Путін точно знову-таки розгубиться. Тоді й еліти можуть почати діяти. Спершу вони спробують домовитися. Однак варто пам'ятати, що їхня мета – не справедливість, а збереження чинного режиму.

В цей момент Путіна не треба буде бити по голові. Вони просто прийдуть і скажуть: "ВВ, що будемо робити? Погана ситуація". Коли Путін розведе руками, то вони запропонують власний план. І спробують переконати його привести наступника та піти,

– зазначив Галлямов.

На його думку, наступниками Путіна можуть бути багато людей з чинного режиму. Головне для них, щоб вони не були достатньо токсичними для України та міжнародної спільноти. Тому до влади цілком можуть спробувати довести прем'єр-міністра Міхаїла Мішустіна чи мера Москви Сєргєя Собяніна.

Україна готує контрнаступ: коротко