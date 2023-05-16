В Институте изучения войны проанализировали сообщения о том, что Пригожин якобы предлагал ГУР сделку. Не исключено, что это может быть частью ИПСО Кремля по дискредитации руководителя ЧВК "Вагнера".
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В ISW считают, что в России началась кампания против Пригожина
Источники в Кремле сообщили Институту изучения войны, что Россия готовит ИПСО по публичной дискредитации Пригожина. Эксперты считают, что обвинения в сторону Пригожина вряд ли заставят Кремль устранить его в ближайшее время, но могут способствовать его дальнейшей дискредитации.
И без того ходят слухи, что российские официальные лица угрожали Пригожину, если он попытается шантажировать МО уходом из Бахмута в случае отсутствия поставок боеприпасов.
Кремль, вероятно, готовит механизмы дискредитации Пригожина как предателя. Неназванные источники в Кремле сообщили, что администрация президента России готовит информационную операцию по публичной дискредитации Пригожина, но отметили, что Кремль вряд ли будет угрожать Пригожину, пока силы "Вагнера" находятся на передовой,
– говорится в сообщении.
Пригожин командует силами ЧВК "Вагнера" на Донбассе, и его отстранение нарушило бы позиции россиян в Бахмуте, а на такой риск Путин вряд ли пойдет.
Кремль также не может легко сместить и заменить Пригожина с поста фактического главы ЧВК, потому что "Вагнер" – независимая компания, а Пригожин не занимает официальной должности в российском правительстве. То есть, чтобы вывести Пригожина из-под его контроля над вагнеровцами, Кремлю нужно установить личный контроль над ними. А Путин изо всех сил пытается сохранять формальную дистанцию от наемников, открыто совершающих военные преступления в разных частях света. Ирония судьбы.
Мог ли Пригожин пойти на то, чтобы связаться с ГУР
В Институте изучения войны рассматривают, что теоретически это могло произойти. При этом, по их мнению, попытки Пригожина сотрудничать с украинской разведкой были бы частью его вражды именно с министерством обороны России, а не нападением на Путина.
Еще 12 марта 2023 года ISW писало, что Пригожин соревнуется с минобороны России за благосклонность Путина, но он тревожит диктатора своими военно-политическими амбициями. Поэтому теоретический контакт с украинской разведкой, вероятно, мог бы быть частью попытки завоевать расположение диктатора: это способствовало бы быстрой "победе" ПВК "Вагнера" в Бахмуте, в то же время нанесло бы ущерб российским обычным силам за кулисами.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 15 мая отверг обвинения в сторону Пригожина и заявил, что хотя он не может комментировать эту информацию, она "выглядит как очередная мистификация". И невозможно, чтобы Пригожин захотел сотрудничать с украинской разведкой.
Депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что, оказывается, мобилизованным военнослужащим, решившим вступить в ряды ЧВК "Вагнера", грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, поскольку "Вагнер" является незаконным вооруженным формированием на территории России. Однако пока неясно, были ли комментарии Соболева сделаны в ответ на обвинения.
Что предшествовало
- The Washington Post сообщила 15 мая, что Пригожин якобы предложил ГУР информацию о позициях российских войск в обмен на вывод украинских войск из Бахмута.
- Сообщается, что представители ГУР отклонили предложение Пригожина. Тем не менее WP заявили, что руководитель ЧВК "Вагнера" якобы имел несколько встреч с офицерами ГУР в Африке.
- Владимир Зеленский не подтвердил контакты Украины с Пригожиным. Более того, он раскритиковал журналистов за публикацию такой информации, ведь в любом случае она играет в пользу России.
- Сам Пригожин саркастически заявил, что может "подтвердить эту информацию", и вообще он и Буданов "до сих пор находятся в Африке".
- В Институте изучения войны предположили, что даже если эти сообщения правдивы, то Кремль уже так вероятно это подозревает или знает об этом и без "вклада" The Washington Post.