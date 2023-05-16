В Інституті вивчення війни проаналізували повідомлення про те, що Пригожин нібито пропонував ГУР угоду. Не виключено, що це може бути частиною ІПСО Кремля щодо дискредитації очільника ПВК "Вагнера".

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В ISW вважають, що в Росії почалась кампанія проти Пригожина

Джерела у Кремлі повідомили Інституту вивчення війни, що Росія готує ІПСО з публічної дискредитації Пригожина. Експерти вважають, що звинувачення в бік Пригожина навряд чи змусять Кремль його усунути найближчим часом, але можуть сприяти його подальшій дискредитації.

І без того ходять чутки, що російські офіційні особи погрожували Пригожину, якщо він намагатиметься шантажувати МО відходом з Бахмута у випадку відсутності постачань боєприпасів.

Кремль, ймовірно, готує механізми дискредитації Пригожина як зрадника. Неназвані джерела у Кремлі повідомили, що адміністрація президента Росії готує інформаційну операцію з публічної дискредитації Пригожина, але зазначили, що Кремль навряд чи загрожуватиме Пригожину, поки сили "Вагнера" перебувають на передовій,

– мовиться в повідомленні.

Пригожин командує силами ПВК "Вагнера" на Донбасі, і його відсторонення порушило б позиції росіян у Бахмуті, а на такий ризик Путін навряд чи піде.

Кремль також не може легко змістити й замінити Пригожина з посади фактичного глави ПВК, тому що "Вагнер" – незалежна компанія, а Пригожин не обіймає офіційної посади в російському уряді. Тобто щоб вивести Пригожина з-під його контролю над вагнерівцями, Кремлю потрібно встановити особистий контроль над ними. А Путін щосили намагається зберігати формальну дистанцію від найманців, які відкрито скоюють воєнні злочини у різних частинах світу. Іронія долі.

Чи міг Пригожин піти на те, щоб зв'язатися з ГУР

В Інституті вивчення війни розглядають, що теоретично таке могло статися. При цьому, на їхню думку, спроби Пригожина співпрацювати з українською розвідкою були б частиною його ворожнечі саме з міністерством оборони Росії, а не нападом на Путіна.

Ще 12 березня 2023 року ISW писало, що Пригожин змагається з міноборони Росії за прихильність Путіна, але він тривожить диктатора своїми військово-політичними амбіціями. Тож теоретичний контакт з українською розвідкою, ймовірно, міг би бути частиною спроби завоювати прихильність диктатора: це сприяло б швидкій "перемозі" ПВК "Вагнера" в Бахмуті, водночас завдало б шкоди російським звичайним силам за лаштунками.

Зверніть увагу! Битва за Бахмут продовжується. Попри намагання Росії та Пригожина захопити Бахмут, українські захисники відстоюють місто. У місті та околицях тривають запеклі бої, однак останні тижні Сили оборону мають просування на Бахмутському напрямку, через що у росіян почалась справжня паніка.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 15 травня відкинув звинувачення у бік Пригожина і заявив, що хоча він не може коментувати цю інформацію, вона "виглядає як чергова містифікація". І неможливо, щоб Пригожин захотів співпрацювати з українською розвідкою.

Натомість депутат Держдуми Віктор Соболєв заявив, що, виявляється, мобілізованим військовослужбовцям, які вирішили вступити до лав ПВК "Вагнера", загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі, оскільки "Вагнер" є незаконним збройним формуванням на території Росії. Проте наразі незрозуміло, чи були коментарі Соболєва зроблені у відповідь на звинувачення.

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