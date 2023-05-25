Путин должен получить наказание за свои преступления и предстать перед судом в Гааге. Об этом Андрей Юсов заявил в прямом эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что известно об "охоте" на Путина

24 мая заместитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что украинские спецслужбы охотятся на российских военных преступников. Также он добавил, что главными целями являются сам Путин и главарь наемников Пригожин.

По словам Скибицкого, российские пропагандисты не являются их главными целями, но затем он добавил, что все причастные к войне будут наказаны и будут отвечать за свои действия.

Как заявление объяснили в ГУР

Юсов подтвердил, что Путин действительно цель номер один, военный преступник. По его мнению, тратить усилия на его ликвидацию не стоит, лучше всего – задержать диктатора и отправить живым на международный суд и трибунал в Гааге.

Украина – цивилизованное государство и действует цивилизованными методами. И сейчас, скажем, тратить какие-то сверхусилия для того, чтобы физически ликвидировать человека, похожего на Путина… Мы можем долго об этом говорить, но это вопрос целесообразности,

– заявил Юсов.

Это уже не первый раз украинские чиновники сомневаются в том, что на экранах телевизоров и на временно оккупированных территориях появляется настоящий Путин – о том, что у диктатора могут быть двойники, уже упоминал и Буданов.

Но Гаага по утверждениям спикера для Путина – неизбежна. Он убежден, что в этой ситуации для Украины даже будет лучше, если президент России останется в живых.

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