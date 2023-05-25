Путін має отримати покарання за свої злочини та постати перед судом у Гаазі. Про це Андрій Юсов заявив у прямому ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

До теми У Кремлі відреагували на слова ГУР про "полювання" на Путіна: як Пєсков комічно викручувався

Що відомо про "полювання" на Путіна

24 травня заступник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що українські спецслужби полюють на російських воєнних злочинців. Також він додав, що головними цілями є сам Путін та ватажок найманців Пригожин.

За словами Скібіцького, російські пропагандисти не є їхніми головними цілями, але потім він додав, що усі причетні до війни будуть покарані і відповідатимуть за свої дії.

Як заяву пояснили у ГУР

Юсов підтвердив, що Путін і справді – ціль номер один, воєнний злочинець. На його думку, витрачати зусилля для його ліквідації не варто, найкраще – затримати диктатора і відправити живим на міжнародний суд і трибунал у Гаазі.

Україна – цивілізована держава і діє цивілізованими методами. І зараз, скажімо, витрачати якісь надзусилля для того, щоб фізично ліквідувати людину, схожу на Путіна… Ми можемо довго про це говорити, але це питання доцільності,

– заявив Юсов.

Це вже не вперше українські посадовці сумніваються у тому, що на екранах телевізорів і на тимчасово окупованих територіях з'являється справжній Путін – про те, що у диктатора можуть бути двійники, вже згадував і Буданов.

Та Гаага за твердженнями речника для Путіна – неминуча. Він переконаний, що у цій ситуації для України навіть буде краще, якщо президент Росії залишиться живим.

Злочини Росії проти України: останні новини