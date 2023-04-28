Українці, які не захотіли приймати російське громадянство, можуть бути виселені з так званих "нових регіонів" країни-агресорки. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Путін вчергове обмежує права українців у ТОТ

27 квітня Путін затвердив новий указ, що стосується особливостей правового становища іноземців або осіб без громадянства Росії. Документ стосується українців, що проживають в окупованих регіонах Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя.

У документі мовиться про те, що громадяни, які проживали на “нових територіях” країни-агресорки з дня їхнього утворення та вирішили не робити російський паспорт, можуть бути депортовані з цих регіонів у разі становлення небезпеки російській державності.

Тобто, якщо росіяни почнуть підозрювати людей з українським паспортом у "поваленні конституційного ладу" чи "фінансуванні терористичних чи екстремістських організацій", їх просто вивезуть з рідних міст і заборонять повертатися назад.

Зверніть увагу! Російська влада таким законом змушує українців прийняти російські паспорти, щоб сказати всьому світові чергову байку про захист "російського населення від українського злочинного режиму". Тому світ має рішуче відреагувати на черговий воєнний злочин та порушення усіх норм міжнародного права Росією.

Нещодавно Путін відвідав окуповані території України