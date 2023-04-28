Українці, які не захотіли приймати російське громадянство, можуть бути виселені з так званих "нових регіонів" країни-агресорки. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Путін вчергове обмежує права українців у ТОТ
27 квітня Путін затвердив новий указ, що стосується особливостей правового становища іноземців або осіб без громадянства Росії. Документ стосується українців, що проживають в окупованих регіонах Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя.
У документі мовиться про те, що громадяни, які проживали на “нових територіях” країни-агресорки з дня їхнього утворення та вирішили не робити російський паспорт, можуть бути депортовані з цих регіонів у разі становлення небезпеки російській державності.
Тобто, якщо росіяни почнуть підозрювати людей з українським паспортом у "поваленні конституційного ладу" чи "фінансуванні терористичних чи екстремістських організацій", їх просто вивезуть з рідних міст і заборонять повертатися назад.
Нещодавно Путін відвідав окуповані території України
- 18 квітня кремлівський диктатор Владімір Путін вирішив відвідати окуповані території. Він побував на окупованих Херсонській та Луганській областях України.
- Однак маршрут поїздки диктатора викликає чимало питань. Кремлівські пропагандисти оприлюднили відео нібито поїздки Путіна, але на кадрах не зрозуміло, де саме перебуває Путін.
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов наголосив, що у цю подорож відправили двійника Путіна. Він каже, у Росії трохи недопрацювали брехливе висвітлення цього візиту.