У документах також вказано, що розвідка США фіксує стурбованість російських олігархів економічною ситуацією в країні, але також і поступову їх адаптацію до санкцій.

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Розвідка США стверджує, що Росія зможе фінансувати війну в Україні щонайменше ще рік, навіть в умовах важкої та зростаючої ваги безпрецедентних санкцій, згідно з витоком військових документів США,

– йдеться у статті.

Зазначають, що хоча деякі російські економічні еліти можуть не погоджуватися з курсом країни щодо України, а санкції завдали шкоди їхньому бізнесу, вони навряд чи відмовляться від підтримки президента-диктатора Путіна.

Однак, ризики для економіки Росії таки є

Найбільше росіяни побоюються зростаючого дефіциту іноземної валюти в банках. І того, що Захід почне вводити вторинні санкції проти китайських компаній, які найбільш активно торгують з Росією – або, що ці компанії самі припинять торгівлю, аби уникнути санкцій.

"Москва покладається на збільшення корпоративних податків, свій суверенний фонд, збільшення імпорту та адаптивність бізнесу, щоб допомогти пом'якшити економічний тиск", – цитує видання оцінку розвідки з грифом "цілком таємно".

Зверніть увагу! Водночас у документах не розглядається вплив нещодавно запроваджених санкцій та довгостроковий вплив стелі цін на російську нафту. Також оцінка не містить даних про такі важливі фактори як витрати на боєприпаси й необхідність вербування нових солдатів.