Про це 24 Каналу розповів український підприємець, засновник компанії Unicorn Nest Денис Довгополий. Він підкреслив, що в країні-агресорці є дефіцит зокрема медикаментів.

Варте уваги Криваві алмази, метал і руда: чи працюють санкції ЄС і як Росія може їх обходити

Росіяни будуть терпіти

Довгополий зауважив, що у деяких компаній з виробництва харчування є замкнутий цикл в Росії, тому вони не можуть швидко закритися.

В країні-агресорці голоду як такого не відбудеться, але деякі обмеження щодо харчових продуктів будуть,

– наголосив підприємець.

На його думку, росіяни терпітимуть все це. І навіть якщо значно погіршиться їхній матеріальний стан, вони не будуть виступати проти царя, а підуть проти локальних еліт.

"А от ці локальні еліти переживають вже третю фазу на межі паніки. І коли почнеться український контрнаступ, ми підготували проєкти, які дозволять розхитати російську економіку, політикум, істеблішмент тощо", – розповів Довгополий.

Хто спровокує розвал Росії: дивіться відео

Еліти ризикують життям

За інсайдерською інформацією, зараз настрій в еліт навіть гірший, ніж у квітні минулого року, коли їм було дуже погано.

Росія почне розвалюватись, коли її розхитають еліти, які будуть битися в паніці,

– зауважив співрозмовник.

Він впевнений, що Росія обов'язково розвалиться, але не тому, що в економіці закінчаться гроші. А тому, що еліти розуміють, що вони зараз ризикують не тільки своєю свободою по карнім справам в Європі, але й життям.

Коли в країні закручують гайки, цей процес не може відбуватися без крові. Тому почнуться страти публічні і непублічні. І вони розуміють, що зараз будуть відповідати своїм власним життям і своїх дітей,

– відзначив Довгополий.

Коли еліта отримує економічну нагороду за певні ризики, то розуміє, за навіщо її це. Але якщо їх грабують та не дають їм красти, тоді все для них втрачає сенс.

"Ми сподіваємось, що рано чи пізно еліти почнуть підпільний спротив, чи спробують перекупити силовиків", – резюмував Денис Довгополий.

До теми Росія обходить санкції ЄС: міністр економіки Німеччини озвучив просте рішення, як цього уникнути

Що відбувається з російською економікою