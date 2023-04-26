Об этом 24 Каналу рассказал украинский предприниматель, основатель компании Unicorn Nest Денис Довгополый. Он подчеркнул, что в стране-агрессоруе есть дефицит, в частности медикаментов.
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Россияне будут терпеть
Долгополый заметил, что у некоторых компаний по производству питания есть замкнутый цикл в России, поэтому они не могут быстро закрыться.
В стране-агрессоре голода как такового не случится, но некоторые ограничения в отношении пищевых продуктов будут,
– подчеркнул предприниматель.
По его мнению, россияне будут все это терпеть. И даже если значительно ухудшится их материальное положение, они не станут выступать против царя, но пойдут против локальных элит.
"А вот эти локальные элиты переживают уже третью фазу на грани паники. И когда начнется украинское контрнаступление, мы подготовили проекты, которые позволят расшатать российскую экономику, политикум, истеблишмент и т.д.", – рассказал Долгополый.
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Элиты рискуют жизнью
По инсайдерской информации, сейчас настроение у элит даже хуже, чем в апреле прошлого года, когда им было очень плохо.
Россия начнет разваливаться, когда ее раскачают элиты, которые будут биться в панике,
– заметил собеседник.
Он уверен, что Россия обязательно развалится, но не потому, что в экономике закончатся деньги. А потому, что элиты понимают, что они сейчас рискуют не только своей свободой по уголовным делам в Европе, но и жизнью.
Когда в стране закручивают гайки, этот процесс не может происходить без крови. Поэтому начнутся казни публичные и непубличные. И они понимают, что сейчас будут отвечать своей собственной жизнью и своих детей,
– отметил Долгополый.
Когда элита получает экономическую награду за определенные риски, то понимает, зачем ее это. Но если их грабят и не дают им воровать, тогда все для них теряет смысл.
"Мы надеемся, что рано или поздно элиты начнут подпольное сопротивление или попытаются перекупить силовиков", – резюмировал Денис Довгополый.
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Что происходит с российской экономикой
- ЕС готовит 11 пакет санкций против страны-агрессора. Один из его пунктов может быть связан запретом транзита ряда товаров через Россию. Запрет может затронуть различные технологии и товары, в том числе транспортные средства.
- Издание The Economist пишет о том, что, несмотря на жесткие санкции, экономика России приспосабливается к ним и научилась их обходить. Однако все равно ограничения действуют. А в случае эскалации войны все усилия страны-агрессора удержать экономику могут пойти насмарку.
- В то же время, по сообщению Bloomberg, США и страны ЕС рассматривают возможность полного запрета экспорта в Россию. Это усугубит экономическое давление на Владимира Путина. В издании отметили, что этот вопрос станет ключевым на саммите G7.