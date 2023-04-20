Приближение к прямому запрету на большинство экспорта в Россию рассматривают некоторые из ключевых союзников Украины, в частности, США. В случае принятия такого решения оно может также привести к значительному усилению экономического давления на Путина из-за его войны.

Достойно внимания Можем получить то, чего хотели – Давидюк об идее запрета импорта газа и алмазов из России

Идея находится на стадии обсуждения

В настоящее время санкции почти вдвое снизили стоимость экспорта из ЕС и G7 в Россию. Они ограничили поставку множества товаров: от электроники до предметов роскоши. Однако, по данным женевского Trade Data Monitor, все еще остаются товары на сумму 66 миллиардов долларов из Европы, США, Канады и Японии.

Поэтому члены G-7 обеспокоены тем, что это слишком большая польза для экономики Путина во время войны. Тем более, что Россия находит разные способы обходить существующие санкции, в частности, ввозит товары через третьи страны. Среди них есть товары двойного использования, которые могут служить как военным, так и гражданским целям.

Усиление усилий по ограничению экономического влияния Путина, вероятно, станет ключевым пунктом саммита G7,

– отметили в Bloomberg.

В настоящее время идея введения почти полного запрета на экспорт находится только на стадии обсуждения среди представителей Группы семи. Эти обсуждения проходят в преддверии саммита лидеров в Японии, который состоится вскоре, в мае 2023 года.

Чтобы эта идея была воплощена в жизнь, ее должны поддержать все члены большой семерки. Следовательно, необходимо будет убедить их присоединиться к таким санкциям против страны-агрессорки.

Как сообщают люди, знакомые с этим вопросом, предложение все еще обсуждается и может еще измениться. Однако, если оно будет введено, то сможет перевернуть существующий режим санкций. Ведь сегодня любой экспорт в Россию разрешен, если он не санкционирован. В то же время, ограничения, которые рассматривают партнеры Украины, могут запретить любой экспорт, если только он не освобожден от запрета, что значительно расширит перечень подсанкционных товаров.

Если этот шаг лидеры G7 поддержат, то им придется согласовать, какие товары избежат запрета на экспорт. Как сообщил СМИ один из источников, предположительно, санкции обойдут пищевые продукты и лекарства.

Помехи для принятия решения

Как подчеркнули в СМИ, чтобы воплотить идею в жизнь, необходимо, чтобы ее поддержали все члены саммита. Однако ожидается, что это может спровоцировать острую дискуссию ввиду вероятной негативной реакции компаний, которые все еще экспортируют товары в Россию. В частности, большая часть экспорта в Россию наблюдается из Германии, Италии и Польши. Так, если будет введено почти полное эмбарго на экспорт, то большая часть оставшихся торговых потоков из этих стран в Россию испарится.

Представитель Совета национальной безопасности США отказался комментировать перспективу такого шага.



Европейские страны экспортируют в Россию товары на миллиарды долларов / Trade Data Monitor

Также дискуссии спровоцирует риск мести со стороны Москвы. Ведь Россия и раньше ограничивала собственный экспорт энерго- и природных ресурсов в ответ на санкции. Пока же европейские страны, по данным СМИ, закупают у России палладий, медь, железо и никель.

Как следствие, в G7 могут пострадать больше немедицинские и несельскохозяйственные продукты, например, автомобили, шоколад, пиво, обувь, цветы и косметика.

Еще одним предметом дискуссии будет и возможное еще большее сближение России с Китаем из-за полного запрета на экспорт.