Где узнать свою очередь отключений во Львове

Есть несколько ресурсов, где можно быстро получить необходимую информацию о графиках отключения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовоблэнерго.

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Где можно посмотреть график отключений:

На официальном сайте в разделе "Почему нет света"

Зайдите в соответствующий раздел.

Нажмите кнопку "Узнать свою группу отключения".

Заполните форму, указав населенный пункт и полный адрес.

Через чат-бот "Львовоблэнерго" для бытовых клиентов

В мессенджере Viber нажмите здесь.

нажмите здесь. В мессенджере Telegram нажмите здесь.

нажмите здесь. Выберите свой лицевой счет, нажмите кнопку "Еще услуги", а затем – "Группа отключений".

Через чат-бот "Львовоблэнерго Бизнес" для юридических клиентов

В мессенджере Viber нажмите здесь.

нажмите здесь. В мессенджере Telegram нажмите здесь.

нажмите здесь. Выберите точку учета и нажмите кнопку "Группа отключений".

Обратите внимание! "Львовоблэнерго" обновило графики почасовых отключений электроэнергии. Изменения заключаются в увеличении количества подчиненных с трех до шести, а также распределении на 12 подчиненных в графике почасовых отключений.