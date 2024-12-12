Где узнать свою очередь отключений во Львове
Есть несколько ресурсов, где можно быстро получить необходимую информацию о графиках отключения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовоблэнерго.
Читайте также Социальные выплаты от государства: кто сможет их получить в 2025 году
Где можно посмотреть график отключений:
На официальном сайте в разделе "Почему нет света"
- Зайдите в соответствующий раздел.
- Нажмите кнопку "Узнать свою группу отключения".
- Заполните форму, указав населенный пункт и полный адрес.
Через чат-бот "Львовоблэнерго" для бытовых клиентов
- В мессенджере Viber нажмите здесь.
- В мессенджере Telegram нажмите здесь.
- Выберите свой лицевой счет, нажмите кнопку "Еще услуги", а затем – "Группа отключений".
Через чат-бот "Львовоблэнерго Бизнес" для юридических клиентов
- В мессенджере Viber нажмите здесь.
- В мессенджере Telegram нажмите здесь.
- Выберите точку учета и нажмите кнопку "Группа отключений".
Обратите внимание! "Львовоблэнерго" обновило графики почасовых отключений электроэнергии. Изменения заключаются в увеличении количества подчиненных с трех до шести, а также распределении на 12 подчиненных в графике почасовых отключений.