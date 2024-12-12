Де дізнатися свою чергу відключень у Львові
Є кілька ресурсів, де можна швидко отримати необхідну інформацію про графіки відключення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівобленерго.
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Де можна переглянути графік відключень:
На офіційному сайті у розділі "Чому немає світла"
- Зайдіть у відповідний розділ.
- Натисніть кнопку "Дізнатись свою групу відключення".
- Заповніть форму, вказавши населений пункт та повну адресу.
Через чат-бот «Львівобленерго» для побутових клієнтів
- У месенджері Viber натисніть тут.
- У месенджері Telegram натисніть тут.
- Оберіть свій особовий рахунок, натисніть кнопку "Ще послуги", а потім – "Група відключень".
Через чат-бот "Львівобленерго Бізнес" для юридичних клієнтів
- У месенджері Viber натисніть тут.
- У месенджері Telegram натисніть тут.
- Оберіть точку обліку та натисніть кнопку "Група відключень".
Зауважте! "Львівобленерго" оновило графіки погодинних відключень електроенергії. Зміни полягають у збільшенні кількості підчерг із трьох до шести, а також розподілі на 12 підчерг у графіку погодинних відключень.