Де дізнатися свою чергу відключень у Львові

Є кілька ресурсів, де можна швидко отримати необхідну інформацію про графіки відключення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівобленерго.

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Де можна переглянути графік відключень:

На офіційному сайті у розділі "Чому немає світла"

Зайдіть у відповідний розділ.

Натисніть кнопку "Дізнатись свою групу відключення".

Заповніть форму, вказавши населений пункт та повну адресу.

Через чат-бот «Львівобленерго» для побутових клієнтів

У месенджері Viber натисніть тут.

натисніть тут. У месенджері Telegram натисніть тут.

натисніть тут. Оберіть свій особовий рахунок, натисніть кнопку "Ще послуги", а потім – "Група відключень".

Через чат-бот "Львівобленерго Бізнес" для юридичних клієнтів

У месенджері Viber натисніть тут.

натисніть тут. У месенджері Telegram натисніть тут.

натисніть тут. Оберіть точку обліку та натисніть кнопку "Група відключень".

Зауважте! "Львівобленерго" оновило графіки погодинних відключень електроенергії. Зміни полягають у збільшенні кількості підчерг із трьох до шести, а також розподілі на 12 підчерг у графіку погодинних відключень.