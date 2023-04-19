Более того, некоторые чиновники России переживают, что китайские компании могут начать доминировать на российском рынке. Свои переживания они выразили в меморандуме еще летом прошлого года и его поделили, по данным европейских официальных лиц, несколько человек в Генштабе России, а также некоторые члены Совета безопасности, в который входят министры обороны и иностранных дел, и которую возглавляет Путин.

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Угрозы от "китайской иглы"

Так, в этом меморандуме чипы, сетевые устройства и электроника выделяются как зоны особой уязвимости. Это, в частности, представляет риск для информационной безопасности страны, а также для надежности сетей и ограничения возможностей для отечественных провайдеров.

Поскольку рынок России начал наполняться китайской продукцией, россияне выразили обеспокоенность чрезмерной зависимостью от таких компаний как Huawei, China Mobile Ltd. и других. И российские опасения по поводу чрезмерной зависимости от китайских компаний небезосновательны. Они перекликаются с опасениями, высказанными в США и некоторых странах Европы относительно риска безопасности, связанного с использованием китайских технологий в конфиденциальных частях их информационных сетей.

На подобные российские заявления отреагировали и европейские чиновники. Они заявили, что такая озабоченность россиян свидетельствует о том, что сама Россия загнала себя в угол. Страна-агрессор пытается производить свои технологии, в частности, для ведения войны, однако ей нужны детали, с чем после многочисленных санкций у нее тяжело.

Так, Россия пытается импортировать некоторые подсанкционные американские и европейские компоненты через третьи страны, однако США и ЕС усиливают торговые ограничения. В частности, они усилили внимание на обход санкций, особенно путем усиления мониторинга так называемых товаров двойного использования, которые могут служить как военным, так и гражданским целям. Следовательно, приобретение передовых технологий может стать еще сложнее для России.

Также меморандум свидетельствует об озабоченности россиян тем, что их зависимость от Китая может сдерживать российскую отечественную промышленность. Однако, как отметили в Bloomberg, российские военные не один год пытались заменить компоненты иностранного производства деталями местного, однако эти усилия в основном провалились. Это лишний раз подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается Москва в воспроизводстве передовых технологий.

Официальные лица заявили также, что такой меморандум лишь подтверждает недавние сообщения о том, что Россия пыталась извлечь из Китая такие технологии как радиоэлектроника, маршрутизаторы, базовые станции, микроэлектроника, чипы и материалы, используемые в полупроводниках.

Анализ также подчеркивает один из многих стратегических расходов, понесенных Кремлем после того, как большинство экономических связей с ЕС и США были разорваны из-за войны: увеличения рычагов влияния на Китай,

– подчеркнули в Bloomberg.



Двусторонняя торговля товарами выросла почти вдвое по сравнению с допандемическим уровнем / Trade Data Monitor

Китай не планирует останавливаться

В целом, согласно Женевскому мониторингу торговых данных, общий объем двусторонней торговли товарами между Китаем и Россией подскочил на 72%, то есть до 190,3 миллиарда долларов в 2022 году по сравнению с уровнем до пандемии в 2019 году. Это свидетельствует о заметном росте российского импорта китайских смартфонов, автомобилей и строительного оборудования.

В то же время Пекин увеличил закупки российских энергоносителей, таких как нефть, уголь и природный газ.

Однако, несмотря на насыщение рынка России китайской продукцией, торговля с Поднебесной будет только расти. Так, в марте на встрече с Путиным президент Китая Си Цзиньпин пообещал значительно увеличить двустороннюю торговлю.

Также в прошлом месяце Си встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. На встрече политики обязались расширить сотрудничество в торговле, в частности в сфере высоких технологий.

Однако не торговлей единой. Россия готова укреплять сотрудничество с Китаем также в таких областях, как:

инвестиции,

энергетика,

природный газ,

мирное использование ядерной энергии,

авиация и космонавтика,

научно-технические инновации,

трансграничные перевозки и логистика,

безопасность поставок и промышленных цепей,

продовольственная безопасность и т.д.

Российская оценка ситуации предлагает рассмотреть ограничения на технологии, произведенные китайскими компаниями, чтобы избежать сценария полной зависимости. В частности, ввести квоты на китайские товары, подтолкнуть китайские фирмы к переносу производства в Россию и т.д.

Летом 2022 года авторы меморандума не видели катастрофической ситуации, из-за которой нужно бы поспешить с полномасштабными соглашениями с китайскими компаниями, чтобы избежать сценария полной зависимости. У Москвы вроде бы было еще около двух лет, чтобы выиграть время, которое было бы полезно для повышения ее внутреннего потенциала и возможностей. Однако, как отметили в Bloomberg, этой оценке уже почти год.