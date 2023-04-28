Украинцы, которые не захотели принимать российское гражданство, могут быть выдворены из так называемых "новых регионов" страны-агрессора. Об этом сообщают российские СМИ. 24 Канал.

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Путин в очередной раз ограничивает права украинцев в ВТО

27 апреля Путин утвердил новый указ, касающийся особенностей правового положения иностранцев или лиц без гражданства России. Документ касается украинцев, проживающих в оккупированных регионах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В документе говорится, что граждане, проживавшие на "новых территориях" страны-агрессора со дня их образования и решившие не делать российский паспорт, могут быть депортированы из этих регионов в случае опасности российской государственности.

То есть, если россияне начнут подозревать людей с украинским паспортом в свержении "конституционного строя" или "финансировании террористических или экстремистских организаций", их просто вывезут из родных городов и запретят возвращаться обратно.

Обратите внимание! Российские власти таким законом вынуждают украинцев принять российские паспорта, чтобы сказать всему миру очередную басню о защите "российского населения от украинского преступного режима". Поэтому мир должен решительно отреагировать на очередное военное преступление и нарушение всех норм международного права Россией.

Недавно Путин посетил оккупированные территории Украины