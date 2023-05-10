Так званий "герой Росії" очолив 386 мотострілецький полк та центр підготовки молодших спеціалістів. Військова частина, якою керує Омурбеков розташована у Хабаровському краю.

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Воєнний злочинець керуватиме новими "підопічними"

Раніше Омурбеков очолював військову частину 51460. Сумнозвісна 64 ОМСБр, якою керував окупант, вчинила сотні злочинів на Київщині та Харківщині. І хоча, російський полковник втратив понад 90% свого особового складу, проте отримав нову бригаду.

Призначили окупанта на посаду керівника нової військової частини 21 квітня 2023 року. Нині у частині під номером 30632 готують спеціалістів мотострілкових та танкових військ, також там займаються перепідготовкою військовослужбовців-контрактників.



Воєнний злочинець очолив нову частину / Фото Inform Napalm

У підтвердження того, що бучанський кат втратив практично весь свій особовий склад в Україні, говорять й кадри з учорашнього параду "побєдобєсія" на Червоній площі. Саме Омурбеков "пихато" проїхав наодинці у музейному танку Т-34. Поряд з ним мали бути б його підопічні, проте всі вони загинули.

Цікаво, як довго буде очолювати бучанський кат 386 мотострілецький полк. Хоча у мережі не поширюються щодо кількості солдат у військовій частині, але й вони, ймовірно, скоро зустрінуться з військовослужбовцями відомої 64 ОМСБр, якою раніше керував Омурбеков.

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