Так называемый "герой России" возглавил 386 мотострелковый полк и центр подготовки младших специалистов. Военная часть, которой управляет Омурбеков, расположена в Хабаровском крае.
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Военный преступник будет руководить новыми "подопечными"
Ранее Омурбеков возглавлял воинскую часть 51460. Печально 64 ОМСБр, которой руководил оккупант, совершила сотни преступлений в Киевской и Харьковской областях. И хотя русский полковник потерял более 90% своего личного состава, однако получил новую бригаду.
Назначен оккупант на должность руководителя новой воинской части 21 апреля 2023 года. Сейчас в части под номером 30632 готовят специалистов мотострелковых и танковых войск, также занимаются переподготовкой военнослужащих-контрактников.
Военный преступник возглавил новую часть / Фото Inform Napalm
В подтверждение того, что бучанский палач потерял практически весь свой личный состав в Украине, говорят и кадры из вчерашнего парада "победобесия" на Красной площади. Именно Омурбеков "напыщенно" проехал наедине в музейном танке Т-34. Рядом с ним должны быть его подопечные, однако все они погибли.
Интересно, как долго будет возглавлять бучанский палач 386 мотострелковый полк. Хотя в сети не распространяются на количество солдат в воинской части, но и они, вероятно, скоро встретятся с военнослужащими известной 64 ОМСБр, которой ранее руководил Омурбеков.
Преступления военных Омурбекова в Буче: что известно
- Оккупантами, совершавшими преступления в Киевской области, были солдаты воинской части 61460. Ее возглавлял Азатбек Омурбеков.
- Подопечные бучанского палача совершили сотни преступлений в Киевской области. Они расстреливали, пытали и насиловали гражданских. Сейчас известно о 422 убитых жителях Бучи.
- В ГУР МО сообщали, что 64 ОМСБр были разбиты под Киевом, а полковник потерял более 90% личного состава. Однако в разведке отметили, что бригаду расформировали из-за дурной славы, но все преступники – непременно будут наказаны.