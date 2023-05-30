Про це сказав російський публіцист із США Андрій Піонтковський, інформує 24 Канал. Він припустив скільки вже може тривати операція з його ліквідації.

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Ймовірний покровитель Пригожина

Ще на початку року представники російського Генштабу могли ставити питання Путіну щодо Пригожина і скільки ще той відверто буде над ними знущатися. Вони не могли прибрати його, бо боялися Путіна. Тоді бункерний очільник прийняв проміжкове рішення і замінив Суровікіна на Герасимова. Але присадити Пригожина не зміг.

Кампанія зі знищення Пригожина продовжувалася. Після 6 травня, коли Путін був названий так, як сказав про нього Пригожин, це не влаштувало нікого. Чому Герасимов, Шойгу і вже Путін ведуть себе як "пєтушки" і не вбили Пригожина, бо значить за ним стоять якісь сили, з якими Путін має рахуватися,

– пояснив Піонтковський.

Найближчий тиждень має показати чи є хтось сильніший для спротиву у кремлівської верхівки. Питання – чи може вступити в гру КДБ. І тут вже вирішуватиметься хто контролюватиме силові структури.

"За 12 днів у воєнному бункері мають відбутися знаменні події. Ця схема здається достатньо переконливою. Чому не вбили Пригожина – здається, не можуть, але в них ще є шанс", – додав публіцист.

Андрій Піонтковський про діяльність Пригожина: дивитись відео

Діяльність Пригожина: останнє