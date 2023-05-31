Про це "кухар Путіна" заявив під час інтерв'ю російським журналістам. Пригожин щиро вірить, що "якщо зробити так, як треба", то Росія переможе Україну, передає 24 Канал.

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Яких дурниць намолов Пригожин

Якщо зараз мобілізувати все суспільство, увімкнути важіль виробництва усіх боєприпасів на повну, вже зараз оголосити загальну мобілізацію, то за 1,5 – 2 роки ми дійдемо до Києва,

– сказав Пригожин.

За його словами, такі заходи дозволять російським військовим в Україні "воювати, а не хреститись".

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Ватажок вагнерівців наголосив, що мобілізацію варто розпочати вже зараз, аби росіяни підготувались загинути воювати в Україні. Пригожин вважає, що особлива інфраструктура для того, щоби почати готувати мобілізованих, не потрібна.

Власне, він правий, адже росіяни звикли до нелюдських умов, тому багато для щастя їм не потрібно. За словами Пригожина, війна в Україні затягнеться надовго.

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