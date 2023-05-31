Якщо ж говорити про загальні втрати ворога, то вони вражають не менше. З 24 лютого 2022 року на той світ наші захисники та захисниці відправили 207 910 бійців так званої "другої армії світу". Зауважимо, що реальні цифри можуть бути більшими, адже точно підрахувати ліквідованих ворогів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Що стосується техніки, то на брухт уже перетворили чимало машин ворога. Окупанти не дорахуються тисяч танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем. А ще у них стало на кілька сотень літаків і гелікоптерів менше. Найбільшою ж втратою російських загарбників від початку повномасштабного вторгнення став крейсер "Москва". Його екіпаж продовжує знайомитися з дном Чорного моря.

танків – 3 802;

бойових броньованих машин – 7 472;

артилерійських систем – 3 460;

РСЗВ – 575;

засобів ППО – 333;

літаків – 313;

гелікоптерів – 298;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 124;

крилатих ракет – 1 107;

кораблів та катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 230;

спеціальної техніки – 454.



Актуальні втрати ворога станом на 31 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зауважимо, що у ранковому зведенні Генштабу поділилися результатами ефективної роботи ЗСУ. Авіація сил оборони впродовж минулої доби завдала 11 ударів по районах скупчення живої сили та техніки ворога. Також зафіксували удар по зенітно-ракетному комплексу. Крім того, впродовж доби наші захисники знищили 32 ударні БпЛА "Шахед".

Успішно роботу виконали підрозділи ракетних військ і артилерії. Вони уразили 3 пункти управління, район скупчення живої сили ворога, а також 4 артилерійські підрозділи на вогневій позиції. Поцілили також у зенітно-ракетний комплекс, 3 склади паливно-мастильних матеріалів і в станцію радіоелектронної боротьби.