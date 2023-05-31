Если же говорить об общих потерях врага, то они поражают не меньше. С 24 февраля 2022 года на тот свет наши защитники и защитницы отправили 207 910 бойцов так называемой "второй армии мира". Заметим, что реальные цифры могут быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных врагов в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.
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Потери врага в технике
Что касается техники, то в металлолом уже превратили немало машин врага. Оккупанты не досчитаются тысяч танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем. А еще у них стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше. Самой же большой потерей российских захватчиков с начала полномасштабного вторжения стал крейсер "Москва". Его экипаж продолжает знакомиться с дном Черного моря.
- танков – 3 802;
- боевых бронированных машин – 7 472;
- артиллерийских систем – 3 460;
- РСЗО – 575;
- средств ПВО – 333;
- самолетов – 313;
- вертолетов – 298;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 124;
- крылатых ракет – 1 107;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 230;
- специальной техники – 454.
Актуальные потери врага по состоянию на 31 мая / Инфографика Генштаба ВСУ
Заметим, что в утренней сводке Генштаба поделились результатами эффективной работы ВСУ. Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам скопления живой силы и техники врага. Также зафиксировали удар по зенитно-ракетному комплексу. Кроме того, в течение суток наши защитники уничтожили 32 ударных БПЛА "Шахед".
Успешно выполнили работу подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили 3 пункта управления, район скопления живой силы врага, а также 4 артиллерийских подразделения на огневой позиции. Попали также в зенитно-ракетный комплекс, 3 склада горюче-смазочных материалов и в станцию радиоэлектронной борьбы.