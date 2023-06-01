Об этом 24 Каналу сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, россияне несколько преувеличили качество рот "Шторм Z", перебрасываемых под Бахмут вместо боевиков "Вагнера".

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"Это более или менее боеспособные подразделения, но их мощность несколько преувеличена. В столь короткий срок ни одно новосформированное подразделение нельзя вывести на пик формы", – пояснил Череватый.

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Кого еще отправляют в Бахмут

Теперь россияне стремятся доукомплектоваться, но без проведения мобилизации. Поэтому они вынуждены притягивать в город-крепость все возможные силы, которые только имеют. В частности, говорится о:

разных добровольческих объединениях;

ЧВК разного типа ("Факел", "Патриот", "Ветеран");

"Боевом армейском резерве страны" (БАРС);

территориальных войсках.

Обратите внимание! Главной атакующей силой в Бахмуте были боевики ЧВК "Вагнера", но они понесли колоссальные потери и теперь стремятся восстановиться. 25 мая стало известно об их уходе из окрестностей города-крепости. Глава наемников Евгений Пригожин анонсировал это еще в начале мая из-за "снарядного голода".

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