Об этом 24 Каналу сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, россияне несколько преувеличили качество рот "Шторм Z", перебрасываемых под Бахмут вместо боевиков "Вагнера".
К теме Пока затишье, но готовимся к усилению – Минобороны о событиях на Бахмутском направлении
"Это более или менее боеспособные подразделения, но их мощность несколько преувеличена. В столь короткий срок ни одно новосформированное подразделение нельзя вывести на пик формы", – пояснил Череватый.
Россияне преувеличили боеспособность новых рот "Шторм Z": смотрите видео
Кого еще отправляют в Бахмут
Теперь россияне стремятся доукомплектоваться, но без проведения мобилизации. Поэтому они вынуждены притягивать в город-крепость все возможные силы, которые только имеют. В частности, говорится о:
- разных добровольческих объединениях;
- ЧВК разного типа ("Факел", "Патриот", "Ветеран");
- "Боевом армейском резерве страны" (БАРС);
- территориальных войсках.
Россия терпит потери: коротко
- Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков. По состоянию на 31 мая с начала полномасштабного вторжения в целом ликвидировано 207 910 врагов. За последние сутки к Кобзону отошли около 470 оккупантов.
- России уже некуда девать уничтоженных военных. Так, украинская разведка сообщила, что россияне начали строить два масштабных комплекса для трупов. Площадь каждого из них составит более 4000 квадратных метров.
- Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский опубликовал видео, где бойцы 3 штурмовой бригады проводят удачную операцию у окрестностей Бахмута и "эффективно уничтожают врагов".