Про це 24 Каналу сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, росіяни дещо перебільшили якість рот "Шторм Z", яких перекидають під Бахмут замість бойовиків "Вагнера".

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"Це більш-менш боєздатні підрозділи, але їхня потужність дещо перебільшена. У такий короткий термін жодний новосформований підрозділ не можна вивести на пік форми", – пояснив Череватий.

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Натепер росіяни прагнуть доукомплектуватися, але без проведення мобілізації. Тому вони змушені притягувати до міста-фортеці всі можливі сили, які тільки мають. Зокрема, мовиться про:

різні добровольчі об'єднання;

ПВК різного типу ("Факел", "Патріот", "Ветеран");

"Бойовий армійський резерв країни" (БАРС);

територіальні війська.

Зверніть увагу! Головною атакувальною силою в Бахмуті були бойовики ПВК "Вагнера", але вони зазнали колосальних втрат і тепер прагнуть відновитись. 25 травня стало відомо про їхній відхід з околиць міста-фортеці. Очільник найманців Євгєній Пригожин анонсував це ще на початку травня через "снарядний голод".

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