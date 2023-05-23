Речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий розповів в інтерв'ю Radio NV, що кримінальний контингент Росія набирає у так звані роти "Шторм-Z", пише 24 Канал.

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Де помічали окупантів зі Шторм-Z" та БАРС

Сергій Череватий підтвердив, що російські роти "Шторм-Z" ЗСУ фіксували на Сході України. Насамперед їх бачили на лимано-куп'янському напрямку.

Вони з'являються. Їх набирають при військкоматах з людьми, у яких є проблеми із законом. Або вже з'явилися ці проблеми, але ще не дійшло до засудження. Їм пропонують альтернативу. Або вони на умовних термінах, щоб їх не перетворити (на реальні – 24 Канал), пропонують. Або вони вже засуджені, але їм пропонують як альтернативу йти воювати,

– розповів речник.

За його словами, вони діють за тією ж логікою із "м'ясними" штурмами, що використовували й вагнерівці. Тому в них зараз головна проблема – це особовий склад, а не боєприпаси, як брехали вагнерівці.

Адже тільки за одну добу росіяни тільки на Бахмутському напрямку обстріляли наші позиції 411 разів. Окрім того, у ворогів великі втрати. Саме тому більшість підрозділів окупантів оукомплектовані мобілізованими регулярного війська, які не дуже мотивовані воювати.

Уже залучені сюди, на східний фронт, і так званий БАРС – це бойовий армійський резерв, і територіальні війська, і роти "Шторм-Z", і вагнерівці,

– розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ.

За його словами, Росія підтягує на Схід України все, що можна з особового складу. Адже втрати шалені і їх треба постійно поповнювати.

Довідка. БАРС – це резервна армія. Вони воюють за контрактом у запасі та отримують за це гроші.

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