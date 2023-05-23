З 24 лютого 2022 року на війні в Україні вже загинуло 204 360 росіян. Проте ці цифри можуть бути більші, адже через інтенсивні бойові дії порахувати точну кількість загиблих важко.

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Які втрати ворога у техніці

танків – 3789 (+4);

бойових броньованих машин – 7419 (+12);

артилерійських систем – 3318 (+40);

РСЗВ – 565 (+0);

засоби ППО – 327 (+0);

літаків – 309 (+0);

гелікоптерів – 295 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34);

крилаті ракети – 1015 (+4);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10);

спеціальна техніка – 433 (+6).



Втрати Росії за 23 травня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати Росії на війні в Україні: останні новини