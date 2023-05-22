Роликом з результативною роботою поділився Роберт Бровді, командир окремої тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра". На ньому можна побачити, як бійці 59 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ "приймають" росіян, яким дивом вдалося не поповнити статистику втрат ворога.
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Захопили позицію та взяли у полон окупантів
Мадяр зауважив, що успішно з завданням впоралися семеро розвідників 59 ОМПБр. Вони зуміли захопити позицію не звичайних російських загарбників. Мовиться про 22 бойовиків підрозділу спецпризначення "Шторм". Його створили у середині 2022 року після відповідного наказу від міноборони Росії.
У захоплюючому відео нам показують як захисники перетворюють на брухт техніку ворога. Після цього українські військові займають позиції загарбників. І за якусь мить з бліндажа починають по одному виходити спецпризначенці. Їм пощастило, адже вони потрапили до полону, а не поповнили статистику.
Семеро розвідників взяли у полон 22 спецпризначенців: дивіться відео
Власне, пройдімося актуальними даними, якими поділилися у Генштабі ЗСУ. Станом на 22 травня, вдалося відправити на той світ понад 203 тисячі окупантів.
За добу ліквідували 700 бійців
- Дані Генштабу свідчать про те, що з 24 лютого 2022 року наші захисники знищили 203 880 російських солдатів. Лиш за минулу добу "лави двохсотих" поповнили 720 окупантів.
- Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою. Це пов'язано з тим, що точно підрахувати втрати ворога у живій силі у зонах ведення активних бойових дій надзвичайно складно.
- Але це далеко не все. Втрачає ворог також техніку. У росіян стало на 3 785 танків, 7 407 бойових броньованих машин, 3 278 артилерійських систем, 565 РСЗВ та 327 засобів ППО менше.
- Крім того, у так званій "другій армії світу" не дорахуються 309 літаків, 294 гелікоптерів, 2 830 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 011 крилатих ракет, 18 суден, 6 129 автомобілів і автоцистерн і 427 одиниць спеціальної техніки.