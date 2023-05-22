З 24 лютого 2022 року Росія втратила на війні в Україні вже 203 880 солдатів. Проте втрати ворога можуть бути більшими, оскільки підрахувати загиблих росіян важко через інтенсивні бої.
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Які втрати ворога у техніці
- танків – 3785 (+2);
- бойових броньованих машин – 7407 (+9);
- артилерійських систем – 3278 (+20);
- РСЗВ – 565 (+1);
- засоби ППО – 327 (+0);
- літаків – 309 (+1);
- гелікоптерів – 294 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2830 (+8);
- крилаті ракети – 1011 (+0);
- кораблі /катери – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6129 (+14);
- спеціальна техніка – 427 (+2).
Втрати Росії за 22 травня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян: останні новини
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