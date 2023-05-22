З 24 лютого 2022 року Росія втратила на війні в Україні вже 203 880 солдатів. Проте втрати ворога можуть бути більшими, оскільки підрахувати загиблих росіян важко через інтенсивні бої.

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Які втрати ворога у техніці

танків – 3785 (+2);

бойових броньованих машин – 7407 (+9);

артилерійських систем – 3278 (+20);

РСЗВ – 565 (+1);

засоби ППО – 327 (+0);

літаків – 309 (+1);

гелікоптерів – 294 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2830 (+8);

крилаті ракети – 1011 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 6129 (+14);

спеціальна техніка – 427 (+2).



Втрати Росії за 22 травня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зверніть увагу! Наші Сили оборони, ймовірно, ввечері 21 травня збили ворожий винищувач Су-35 над Чорним морем. Він летів бомбардувати Херсон. Начальник пресслужби у Силах оборони Херсона Дмитро Плетенчук: "Видовище зі збитим "аналоговнєтним" Су-35 було неймовірним. ППО – Сила! Вечір став цікавішим". Проте згодом чомусь видалив допис.

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