Усі атаки російських загарбників відбили біля Бахмута відбили Збройні Сили. На свою поразку росіяни відповіли обстрілами будинків цивільного населення.

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Що відбувалося на різних напрямках

Російська армія продовжує зосереджувати свої основні зусилля на Сході України – на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби окупанти 24 рази атакували позиції українських захисників. Найзапекліші бої ведуться у Бахмуті та Мар'їнці.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не відбулося. Формування ударних груп росіян – не виявляють.

На Сіверському та Слобожанському напрямку загарбники продовжують зосереджувати свої війська на кордоні з Україною та пускати зі своєї території диверсійно-розвідувальні групи. Крім цього, вони продовжують атакувати з мінометів та артилерії українські населені пункти. Цього разу від ударів постраждали:

Прогрес, Студенок та Михайлівка у Сумській області;

Уди, Гранів, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Нестерне, Бударки у Харківській області.

На Куп'янському напрямку протягом доби росіяни намагалися покращити своє тактичне становище. Ворог без успіху штурмував район Масютівки, що на Харківщині. Від мінометних та артилерійських обстрілів постраждали такі населені пункти, як:

Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Моначинівка, Масютівка, Табаївка, Берестове у Харківській області;

Стельмахівка у Луганській області.

На Лиманському напрямку загарбники теж намагалися проводити активні дії. Зокрема, вони атакували село Івано-Дар'ївка – успіху не мали. Також вони обстріляли з авіації село Невське. З артилерії окупанти завдали ударів по населених пунктах:

Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області;

Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.



Українські солдати нищать росіян на окупованих територіях / Фото Генштабу ЗСУ

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за саме місто Бахмут. Росіяни намагалися відновити свої втрачені позиції біля Іванівського, проте своє мети вони не досягли. Також російська армія завдала авіаційних ударів по районах Бахмута й Іванівського. Від ворожих обстрілів постраждали:

Оріхово-Василівка;

Маркове;

Бахмут;

Іванівське;

Нью-Йорк;

Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безрезультативні наступальні дії біля Авдіївки та Первомайського. Протягом доби завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки. Від артилерійських обстрілів постраждали населені пункти:

Новокалинове;

Бердичі;

Степове;

Авдіївка;

Сєверне;

Первомайське,

Карлівка,

Невельське на Донеччині.



Збройні Сили відбивають атаки росіян / Фото Генштабу ЗСУ

На Мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі Мар'їнки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Мар'їнки та Новомихайлівки. Водночас ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка у Донецькій області.

На Шахтарському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Водночас завдав авіаційних ударів поблизу Водяного, Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви та Великої Новосілки. До того ж вороги здійснили обстріли по Водяному і Вугледару.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Станіслав на Херсонщині. З артилерії ворог обстріляв такі населені пункти:

Времівку, Бурлацьке, Новосілку, Зелене Поле Донецької області;

Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Малу Токмачку, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області;

Тягинку Херсонської області та місто Херсон.



Українські захисники знищують склади зі зброєю та особовий склад окупантів / Фото Генштабу ЗСУ

Окупанти обмежують доступ до інформації українцям на окупованій Херсонщині

Росіяни обмежують доступ цивільного населення до мобільного зв’язку в населених пунктах тимчасово окупованої території Херсонської області. Так, окупанти демонтують обладнання підстанцій, а також ретрансляційних веж. Ба більше, вони обмежують переміщення місцевих жителів до районів, де є стійкий сотовий зв’язок.

На воєнні злочини росіян Сили оборони відповідають влучними ударами по складах зі зброєю та місцях дислокації росіян. Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 4 – по зенітно-ракетних комплексах. Крім цього, вони знищили 3 ворожих розвідувальних безпілотників різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки росіян, а також 2 склади боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи та ще одну важливу ціль противника.