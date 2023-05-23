С 24 февраля 2022 года на войне в Украине уже погибли 204 360 россиян. Однако эти цифры могут быть больше, ведь из-за интенсивных боевых действий посчитать точное количество погибших тяжело.

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Какие потери врага в технике

  • танков – 3 789 (+4);
  • боевых бронированных машин – 7 419 (+12);
  • артиллерийских систем – 3 318 (+40);
  • РСЗО – 565 (+0);
  • средств ПВО – 327 (+0);
  • самолетов – 309 (+0);
  • вертолетов – 295 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 864 (+34);
  • крылатых ракет – 1 015 (+4);
  • кораблей/катеров – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 139 (+10);
  • специальной техники – 433 (+6).


Потери России за 23 мая 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери России на войне в Украине: последние новости