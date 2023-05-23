С 24 февраля 2022 года на войне в Украине уже погибли 204 360 россиян. Однако эти цифры могут быть больше, ведь из-за интенсивных боевых действий посчитать точное количество погибших тяжело.
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Какие потери врага в технике
- танков – 3 789 (+4);
- боевых бронированных машин – 7 419 (+12);
- артиллерийских систем – 3 318 (+40);
- РСЗО – 565 (+0);
- средств ПВО – 327 (+0);
- самолетов – 309 (+0);
- вертолетов – 295 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 864 (+34);
- крылатых ракет – 1 015 (+4);
- кораблей/катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 139 (+10);
- специальной техники – 433 (+6).
Потери России за 23 мая 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери России на войне в Украине: последние новости
- Временный исполняющий обязанности командира 3-й ОШБр, майор Родион Кудряшов рассказал, что Вооруженные Силы Украины уничтожили под Бахмутом часть 72-й бригады регулярных войск России.
- Командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птицы Мадяра" Роберт Бровди рассказал, что бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ взяли в плен 22 боевика подразделения спецназначения "Шторм".
- 21 мая президент США Джо Байден на пресс-конференции заявил, что Россия потеряла под Бахмутом более 100 тысяч россиян. Вероятно, речь идет о раненых и погибших.